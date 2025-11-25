Inscription
#Imaginaire

La nuit en partage

Dola Rosselet

ActuaLitté
Une jeune fille inconnue est retrouvée morte dans un théâtre. La mise en scène, macabre et truffée de symboles, conduit la police criminelle à impliquer la brigade sorcellerie dans l'enquête. Très vite, Cornelia soupçonne un meurtre rituel en rapport avec le culte d'Hécate. L'affaire s'aggrave encore quand une meute de chiens monstrueux se met à rôder dans la ville, tandis que l'avatar de Berlin se manifeste à nouveau. Qui cherche à réveiller la déesse endormie ?? Née en 1976 dans les Alpes, Dola Rosselet y vivra jusqu'à son adolescence, avant que ses études puis son métier ne l'emmènent à Berlin, où elle réside depuis 2012. Passionnée par l'évasion que procurent ses lectures, elle choisit d'explorer elle-même les contrées de l'imaginaire, et son premier texte est publié en 2015. Outre de nombreuses nouvelles parues en anthologies, elle est également l'autrice d'un recueil et d'une novella.

Par Dola Rosselet
Chez Les éditions L'Alchimiste

|

Auteur

Dola Rosselet

Editeur

Les éditions L'Alchimiste

Genre

Fantasy

Retrouver tous les articles sur La nuit en partage par Dola Rosselet

La nuit en partage

Dola Rosselet

Paru le 25/11/2025

200 pages

Les éditions L'Alchimiste

16,50 €

ActuaLitté
9782379663598
