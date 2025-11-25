La nuit en partage

Une jeune fille inconnue est retrouvée morte dans un théâtre. La mise en scène, macabre et truffée de symboles, conduit la police criminelle à impliquer la brigade sorcellerie dans l'enquête. Très vite, Cornelia soupçonne un meurtre rituel en rapport avec le culte d'Hécate. L'affaire s'aggrave encore quand une meute de chiens monstrueux se met à rôder dans la ville, tandis que l'avatar de Berlin se manifeste à nouveau. Qui cherche à réveiller la déesse endormie ?? Née en 1976 dans les Alpes, Dola Rosselet y vivra jusqu'à son adolescence, avant que ses études puis son métier ne l'emmènent à Berlin, où elle réside depuis 2012. Passionnée par l'évasion que procurent ses lectures, elle choisit d'explorer elle-même les contrées de l'imaginaire, et son premier texte est publié en 2015. Outre de nombreuses nouvelles parues en anthologies, elle est également l'autrice d'un recueil et d'une novella.
