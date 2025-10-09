L'empire des ouragans

Quand une trahison met en péril tout un continent... Seul l'amour peut raviver l'espoir. Sur le continent de Finéar, les Sans-Ame vivaient en paix avec les dragons. Jusqu'au jour où ces créatures de feu se retournent contre eux et plongent le monde dans le chaos. Blessée lors de l'attaque, Shamar est laissée pour morte. Sauvée in extremis par Saru, un jeune étranger au regard familier, elle apprend qu'il serait son frère et détiendrait des secrets capables de bouleverser le destin du continent... Pendant ce temps, Aydan, héritier de l'Empire, doit déjouer les forces qui menacent son peuple - quitte à s'allier aux dragons, les seuls capables de mettre fin à la guerre.