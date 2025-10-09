Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

L'empire des ouragans

Alexiane de Lys

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand une trahison met en péril tout un continent... Seul l'amour peut raviver l'espoir. Sur le continent de Finéar, les Sans-Ame vivaient en paix avec les dragons. Jusqu'au jour où ces créatures de feu se retournent contre eux et plongent le monde dans le chaos. Blessée lors de l'attaque, Shamar est laissée pour morte. Sauvée in extremis par Saru, un jeune étranger au regard familier, elle apprend qu'il serait son frère et détiendrait des secrets capables de bouleverser le destin du continent... Pendant ce temps, Aydan, héritier de l'Empire, doit déjouer les forces qui menacent son peuple - quitte à s'allier aux dragons, les seuls capables de mettre fin à la guerre.

Par Alexiane de Lys
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Alexiane de Lys

Editeur

Michel Lafon

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'empire des ouragans par Alexiane de Lys

Commenter ce livre

 

L'empire des ouragans

Alexiane de Lys

Paru le 09/10/2025

408 pages

Michel Lafon

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749962955
9782749962955
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.