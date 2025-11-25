Mon premier vocabulaire chinois

Cet ouvrage propose 20 listes de vocabulaire thématique, 400 phrases types et 200 phrases idiomatiques, 140 messages français à passer en chinois et une série de chiffres à prononcer. Il s'accompagne de fichiers audios pour accompagner au mieux le lecteur et s'adresse à toute personne intéressée par la langue et la culture chinoise. Il permet de s'exprimer sur 20 sujets concernant la vie quotidienne, la vie sociale et le tourisme. Chaque phrase est proposée en idéogrammes simplifiés, en idéogrammes traditionnels, en phonétique pinyin avec sa traduction française. Avec " Index chinois-français " et aussi " Index français-chinois ", l'apprenant peut non seulement trouver des expressions et des phrases voulues dans l'ouvrage, mais surtout peut progresser dans l'assimilation phonétique et idéographique du vocabulaire chinois.