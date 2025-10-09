Inscription
#Imaginaire

L'archipel des animaux bannis

Yves Grevet, Dorian Danielsen

ActuaLitté
Et si nous étions privés de tout contact avec les animaux ? Le nouveau roman dystopique d'Yves Grevet. Depuis plusieurs années, des maladies mortelles se sont transmises des animaux aux êtres humains. Les Etats ont pris des mesures radicales : interdiction des animaux domestiques, de l'élevage ou de la consommation de viande. Tous les animaux vivent désormais dans des "enclos de sauvagerie", loin des populations. Jarod, lui, ne parvient pas à oublier son chien Syrius, qu'il a dû abandonner malgré leur lien très fort. Avec son amie Nora, passionnée par les oiseaux, il décide de partir à sa recherche. Malgré les risques de mauvaises rencontres et la surveillance des drones de la police, ils s'apprêtent à vivre une expérience unique, en immersion dans une nature libre et sauvage...

Chez Syros

|

Auteur

Editeur

Genre

Suspense

Paru le 09/10/2025

320 pages

16,95 €

ActuaLitté
9782748539011
© Notice établie par ORB
