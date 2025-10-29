The Sun Room est le tout premier artbook de Beatrice Blue, un écrin intime où s'entrelacent les peintures, croquis et esquisses qu'elle a réalisés au fil des années. Ce recueil, qu'elle décrit elle-même comme " une ode à l'expérimentation et à la liberté ", nous fait entrer dans son univers comme dans un rêve éveillé où se déploient paysages imaginés, fragments de souvenirs, éclats d'histoires, pensées fugaces et instants de vie - tous couchés sur le papier avec une grande sensibilité, et rehaussés çà et là de notes prises sur le vif. The Sun Room, c'est le carnet de voyage intérieur et lumineux d'une artiste en quête, un précieux condensé de son monde, fidèle en taille et en esprit à ses carnets originaux - pour mieux approcher l'âme même de son art. Préface de Pascal Campion.