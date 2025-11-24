Inscription
#Roman francophone

Terrain miné

Annabeth Albert

ActuaLitté
Ce qui se passe dans la forêt... ne reste pas toujours dans la forêt. Le marine Renzo Bianchi en pince pour Canaan Finley. Et pas seulement parce qu'il prépare des smoothies parfaits. Personne ne l'a fait vibrer comme ça depuis longtemps. Mais quand il accepte de jouer le rôle du petit ami idéal dans le scénario délirant de Canaan, il ne s'attend pas à davantage qu'une aventure. Aux yeux de Canaan, annoncer à ses proches qu'il sort avec un séduisant marine italien semblait une idée de génie... jusqu'à ce qu'ils le mettent au défi de prouver ses dires. Il se retrouve piégé pour un week-end dans la nature avec Renzo, lui qui déteste le camping et les activités de plein air. Et les étincelles qui crépitent entre eux s'intensifient lorsqu'une crue les sépare du groupe et les laisse livrés à eux-mêmes, seuls dans l'immensité sauvage. Survivre à deux devient une danse aussi périlleuse que sensuelle. Mais, une fois revenus dans le monde réel, leur fausse relation pourrait comporter son lot de dangers... #FakeDating #ProximitéForcée #Sexy Ce tome clôt la série Tomber l'uniforme.

Par Annabeth Albert
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Annabeth Albert

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance et érotique LGBT

Terrain miné par Annabeth Albert

Terrain miné

Annabeth Albert

Paru le 24/11/2025

300 pages

MXM Bookmark

19,00 €

ActuaLitté
9791038137301
© Notice établie par ORB
