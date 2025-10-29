Inscription
#Essais

666 albums metal essentiels

Christophe Goffette

Après le succès de 1000 albums rock essentiels, 666 albums metal essentiels couvre l'intégralité de l'arbre généalogique mondial du métal, de 1968 à 2025. Sont ainsi décortiqués toutes les périodes, tous les styles et toutes les mouvances, des précurseurs aux contemporains, des groupes les plus populaires (Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, System Of A Down, Alice Cooper, Motörhead, Aerosmith, The Cult, Dream Theator, Tool...) aux plus mythiques (Blue Öyster Cult, Slayer, Venom, Death, Judas Priest, Mötley Crüe, Budgie, Rainbow, Therapy ? , UFO, Megadeth, Queens Of The Stone Age, Pantera...), sans oublier les ovnis devenus objets de culte (Granicus, Captain Beyond, Buffalo, Cirith Ungol, Trapeze, Sir Lord Baltimore, Dust, Freedom, Armageddon, Toadliquor...). Le tout réuni par Christophe Goffette et son équipe.

Paru le 29/10/2025

640 pages

39,90 €

9782380946901
