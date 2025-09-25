Inscription
#Essais

Introduction à la géopolitique

Cédric Tellenne

La géopolitique consiste en l'étude des stratégies et des luttes de pouvoir entre différents acteurs politiques sur un territoire donné, quelle qu'en soit l'échelle. Depuis sa naissance en Allemagne au XIXe siècle, la discipline souffrait de son caractère plus idéologique que scientifique. Elle a depuis été refondée, notamment dans la lignée des travaux du géographe Yves Lacoste. Toutefois, elle souffre toujours d'une grande imprécision dans ses objets comme dans ses méthodes. Un paradoxe quand on sait qu'elle est devenue centrale dans l'analyse des conflictualités contemporaines et régulièrement invoquée à la fois comme une grille d'analyse pertinente, à destination des experts comme du grand public, et comme un guide pour l'action politique. Cet ouvrage propose d'éclairer les difficultés épistémologiques de la discipline et de dresser un panorama des grands enjeux et défis géopolitiques du monde actuel qui, sous l'effet des profondes mutations du système des puissances, évolue entre montée des conflictualités et recherche de coopération et de gouvernance.

Par Cédric Tellenne
Chez La Découverte

|

Auteur

Cédric Tellenne

Editeur

La Découverte

Genre

Géopolitique

Introduction à la géopolitique

Cédric Tellenne

Paru le 25/09/2025

128 pages

La Découverte

11,00 €

9782348087639
