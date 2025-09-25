Le vain pouvoir

En 2024, la dissolution de l'Assemblée nationale a pris de court les commentateurs politiques. La secousse pouvait être salutaire, elle a déçu le désir de changement. Le mode de scrutin des élections législatives, censé assurer l'homogénéité du système de gouvernement, a engendré l'inverse. Confronté à une puissance législative incarnée par une représentation incohérente, le pouvoir a perdu le fil de son règne. Les partis sont pétrifiés par le fardeau de la dette et des impôts. L'action publique est paralysée. Une autre manière de gouverner, toujours promise face à toute difficulté, jamais mise en oeuvre, est désormais inéluctable. Réordonner la Cité, réhabiliter des institutions humiliées, régénérer les principes du pouvoir, le fonder sur la décence espérée par le peuple, tel est le guide dont devraient maintenant s'inspirer les princes à venir.