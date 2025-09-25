Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le vain pouvoir

Paul-Henri Trollé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 2024, la dissolution de l'Assemblée nationale a pris de court les commentateurs politiques. La secousse pouvait être salutaire, elle a déçu le désir de changement. Le mode de scrutin des élections législatives, censé assurer l'homogénéité du système de gouvernement, a engendré l'inverse. Confronté à une puissance législative incarnée par une représentation incohérente, le pouvoir a perdu le fil de son règne. Les partis sont pétrifiés par le fardeau de la dette et des impôts. L'action publique est paralysée. Une autre manière de gouverner, toujours promise face à toute difficulté, jamais mise en oeuvre, est désormais inéluctable. Réordonner la Cité, réhabiliter des institutions humiliées, régénérer les principes du pouvoir, le fonder sur la décence espérée par le peuple, tel est le guide dont devraient maintenant s'inspirer les princes à venir.

Par Paul-Henri Trollé
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Paul-Henri Trollé

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sciences politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le vain pouvoir par Paul-Henri Trollé

Commenter ce livre

 

Le vain pouvoir

Paul-Henri Trollé

Paru le 25/09/2025

198 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336544359
9782336544359
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.