#Essais

L'Économie expliquée à ma fille

André Fourçans

ActuaLitté
L'économie expliquée à ma fille "Loin de moi l'idée de t'infliger un traité abscons sur l'économie. Je m'efforcerai donc d'être clair et compréhensible, voire enjoué en dépit de cette matière dont la réputation première n'est pas d'abriter de joyeux lurons. Le livre que je te propose n'est pas un traité, ni un manuel scolaire, ni une histoire de la pensée fastidieuse. Je voudrais que tu le prennes comme une narration-conversation sur l'économie et les grandes questions qu'elle agite. Je la voudrais non seulement agréable mais utile, bâtie dans la bonne humeur mais sans tomber dans la légèreté ; en bref, sérieuse sans se prendre au sérieux". Au-delà de la forme originale, l'auteur explicite les mécanismes de l'économie moderne. Il éclaire ses principaux enjeux tout en discutant ses développements les plus récents et en intégrant de manière inédite la question de l'écologie et du changement climatique. André Fourçans Professeur émérite d'économie à l'Essec Business School. Il a publié une quinzaine d'ouvrages académiques ou grand public et écrit dans la grande presse française et internationale.

Par André Fourçans
Chez Points

|

Auteur

André Fourçans

Editeur

Points

Genre

Economie (essai)

L'Économie expliquée à ma fille

André Fourçans

Paru le 21/11/2025

320 pages

Points

8,95 €

ActuaLitté
