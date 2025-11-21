Inscription
#Beaux livres

Sonny Boy

Al Pacino

"Al Pacino raconte ses souvenirs de légende dans une biographie passionnante et essentielle". Le Figaro Le mythique Al Pacino raconte enfin son histoire. Depuis son enfance dans le Bronx et ses années de lycée où il s'est découvert un talent inné et une passion pour la scène, jouer la comédie est devenu sa ligne de vie. Avec authenticité, il se livre sans faux-semblants et narre les hauts et les bas de sa carrière iconique guidée par un amour infaillible pour son art. Sonny Boy est l'autobiographie d'un homme qui n'a plus rien à craindre et plus rien à cacher. La part belle est faite à tous ses grands rôles, aux collaborations et rencontres essentielles, mais aussi au mariage délicat entre la créativité et la célébrité au plus haut niveau. Figure unique du théâtre et du cinéma américain, Al Pacino, acteur aux nombreuses récompenses est célèbre pour sa filmographie légendaire avec, entre autres, Le Parrain, Un Après-midi de chien, Serpico, Scarface, Heat, Les Chiens de paille, Donnie Brasco, Once upon a time in Hollywood, Le Temps d'un week-end pour lequel il remporte un oscar. Traduit de l'américain par Nicolas Richard.

Par Al Pacino
Chez Points

|

Auteur

Al Pacino

Editeur

Points

Genre

Acteurs

Sonny Boy

Al Pacino

Paru le 21/11/2025

384 pages

Points

8,95 €

9791041421756
