"Strokes" retrace l'histoire tragique d'un jeune Guinéen, abattu par la police new-yorkaise en 1999, dans une pièce qui entremêle chronique sociale, poésie urbaine et dénonciation du racisme institutionnel américain. Le texte navigue entre la voix du jeune homme poursuivant le rêve américain, les réactions politiques du maire Giuliani, et la douleur de la mère venue récupérer le corps de son fils. Ce texte est suivi de "Tentative d'évasion" qui transpose cette violence dans l'univers de l'enfermement psychiatrique, pour raconter l'histoire d'un jeune homme de seize ans placé en centre de désintoxication, oscillant entre révolte, acceptation et reconstruction identitaire.