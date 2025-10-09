Une introduction aux mathématiques de la musique

Les rapports entre mathématiques et musique remontent au moins à Pythagore. Le but du présent ouvrage n'est pas d'explorer leurs développements les plus récents et les plus vertigineux, mais, au contraire, de présenter les notions les plus abordables, socle commun des spécialistes mais peu souvent rassemblées dans un même texte en français. Le contenu a été élaboré et testé pour le public de la licence de musicologie de l'Université de Perpignan, lequel n'était pas tenu de posséder la moindre culture mathématique. L'objectif est de proposer un bagage minimal permettant de comprendre quelque chose à ce qui se fait actuellement dans le domaine, voire d'aborder la lecture d'articles de recherche ou création contemporaine avec le confort de connaître les concepts requis : une culture humaniste et les bases pour aller plus loin. L'auteur a l'ambition de dépasser les nombreuses ressources de vulgarisation existantes, en veillant à préserver précieusement la généralité et la structure des vraies définitions mathématiques. Cette deuxième édition s'enrichit d'une douzaine de pages, et l'auteur en profite pour clarifier certains points délicats du texte original.