GENÈSE AUGMENTÉE

J'ai longtemps hésité. D'abord parce que cette histoire a déjà fait l'objet d'un nombre substantiel de versions plus ou moins convaincantes. Ensuite, parce que les relations que j'entretiens avec Dieu (mon père) étant ce qu'elles sont, toute tentative de relater objectivement sa formidable aventure, se transforme en un exercice périlleux. C'est l'importance et la qualité de la documentation en ma possession qui m'ont poussé à franchir le pas. Le succès jamais démenti de la Genèse a fait le reste. Illustré de vignette tirées de plus de 183 manuels de bricolage, la version augmentée qui vous est proposée ici devrait permettre aux débutants comme aux avertis, d'assurer les travaux d'entretien et de réparation de base. Et maintenant, au travail ! Juan d'Oultremont