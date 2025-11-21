Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

GENÈSE AUGMENTÉE

Juan D’oultremont

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
J'ai longtemps hésité. D'abord parce que cette histoire a déjà fait l'objet d'un nombre substantiel de versions plus ou moins convaincantes. Ensuite, parce que les relations que j'entretiens avec Dieu (mon père) étant ce qu'elles sont, toute tentative de relater objectivement sa formidable aventure, se transforme en un exercice périlleux. C'est l'importance et la qualité de la documentation en ma possession qui m'ont poussé à franchir le pas. Le succès jamais démenti de la Genèse a fait le reste. Illustré de vignette tirées de plus de 183 manuels de bricolage, la version augmentée qui vous est proposée ici devrait permettre aux débutants comme aux avertis, d'assurer les travaux d'entretien et de réparation de base. Et maintenant, au travail ! Juan d'Oultremont

Par Juan D’oultremont
Chez La Lettre volée

|

Auteur

Juan D’oultremont

Editeur

La Lettre volée

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur GENÈSE AUGMENTÉE par Juan D’oultremont

Commenter ce livre

 

GENÈSE AUGMENTÉE

Juan D’oultremont

Paru le 16/01/2026

160 pages

La Lettre volée

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782873176570
9782873176570
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.