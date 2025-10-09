BEST-SELLER N° 1 DU NEW YORK TIMES ! " Chère Genevieve, la dernière partie de notre histoire est celle où tout s'effondre... " A la mort de sa mère, Genevieve Grimm part en quête de réponses et se retrouve piégée au coeur d'une compétition mortelle opposant les sept membres de la famille Silver : la Chasse. Désormais, elle doit gagner... ou mourir. Rowin Silver, arrogant et dangereusement séduisant, lui propose un marché : s'ils font croire qu'ils sont follement amoureux l'un de l'autre, ils pourront concourir ensemble et augmenter leurs chances de survie pendant la Chasse. Genevieve sait qu'elle ne devrait pas faire confiance à un Démon. Mais elle est prête à tout pour s'en sortir. En acceptant ce marché, ils lient leurs destins : ils survivront ensemble ou ils mourront ensemble... Enfin, presque, puisque tous les membres de la famille Silver sont immortels ! Mais alors que Genevieve joue sa vie, elle découvre que Rowin a lui aussi beaucoup à perdre dans cette compétition. Et à mesure que ce jeu cruel avance, une autre menace fait son apparition : le désir. Genevieve ne peut pas se permettre d'aimer Rowin. Parce que rien de tout cela n'est réel.