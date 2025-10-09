Urbex face cachée, patrimoine mondial

Souvent perçu à travers le prisme du délabrement, l'urbex révèle en réalité toute notre humanité. Chaque image capturée raconte des histoires de puissance et de déclin. Même dans l'abandon et la désolation, subsiste l'empreinte des vies passées rappelant l'inexorable fuite du temps. En 230 photos saisissantes, enrichies de textes qui relatent son aventure, MonsieurKurtis nous invite à un incroyable tour du monde de sites inaccessibles, interdits ou secrets. Villes mystérieuses, usines, drains, camps militaires, parcs d'attractions en déshérence, ponts suspendus, carrières souterraines, buildings... autant de lieux abandonnés qui témoignent de la fragilité des réalisations humaines. Un livre à tiroirs aux facettes multiples : à la fois voyage dans le temps et les continents, invitation à changer de regard sur les marges urbaines, méditation sur l'impermanence des choses et oeuvre de mémoire.