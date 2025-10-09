Le Grand Livre de l'électricité de Fedullo et Gallauziaux est la bible incontournable pour tous ceux qui veulent comprendre, installer ou rénover un circuit électrique domestique. Clair, illustré de schémas détaillés et conforme aux dernières normes (NF C15-100), cet ouvrage s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers exigeants. Comment faire un diagnostic de son installation domestique ? Quelles sont les grandes étapes pour planifier ses travaux ? Quels sont les dépannages les plus courants et les mesures de protection indispensables ? Quel est le bon outillage ? L'ouvrage couvre aussi bien les bases fondamentales que les installations les plus complexes. Il aborde ainsi tout ce qu'il faut savoir pour travailler en toute sécurité. Que vous soyez bricoleur, artisan ou étudiant, ce guide complet vous accompagnera pas-à-pas dans tous vos projets électriques. Un indispensable pour maîtriser l'électricité chez soi !