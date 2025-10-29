La vie en bleu

Entrez dans les coulisses de la gastronomie française ! Afin de venir en aide au restaurant familial de ses parents à Séoul, Kim Jae-Kyung arrive à Paris pour se former à une cuisine nouvelle. Mais il va lui falloir s'armer de patience et de courage si elle veut réussir, car elle vient de pousser les portes d'une des écoles les plus prestigieuses : l'institut Le Cordon Bleu ! Jae-kyung va se former à l'excellence. Pour cela, elle devra redoubler d'efforts afin d'obtenir sa certification. Ses camarades viennent du monde entier, ils sont indiens ou américains, mais tous partagent cette passion pour la gastronomie. Les débuts seront tout sauf faciles pour la jeune femme qui doit encore gagner en rigueur. Un voyage dans le Bordelais et divers ateliers de cuisine vont lui permettre d'apprivoiser une nouvelle culture et de faire des rencontres uniques... Sans oublier le rôle des Chefs de l'établissement, qui accompagnent et guident les élèves sur le chemin de l'accomplissement. Justement, il se pourrait que Jae-kyung finisse par maîtriser bientôt la technicité et le savoir-faire pour se dépasser et devenir un véritable chef... Que vous soyez passionné(e) de cuisine ou simple amateur, ce one shot qui mêle transmission, excellence, humour et émotion vous fera vibrer au rythme des cours pour une immersion dans l'univers de la gastronomie française. Inspiré des mangas gastronomiques, ce récit captivant qui met en scène une héroïne forte et déterminée s'accompagne d'un cahier pédagogique de 16 pages qui lève le voile sur l'histoire et les valeurs d'une école mythique créée en 1895. A lire sans modération.