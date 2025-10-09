Le soleil n'aime pas nous quitter

Le livre de cuisine tunisienne "made in" Tunisie qui délivre les gestes et recettes de Tata Najet (cuisinière tunisienne près de Monastir) ainsi que toute sa bonne humeur : "Samir, notre cuisine, elle est pas compliquée, si tu sais faire une bonne sauce tomate, tu as tout appris" - Tata Najet Plus qu'un livre de recettes, un magnifique témoignage de ce qu'est la vraie cuisine traditionnelle tunisienne. Grâce aux photos touchantes et immersives de Samir, voyagez à travers les recettes de sa tante Najet, salées ou sucrées, des ingrédients bruts au service à table, en passant bien sûr par la préparation dans les règles de l'art. Comme si vous y étiez. Tout est fait maison. Apprenez d'abord à cuisiner les intemporels (feuilles de brick, harissa, torchi , thé rouge, eau de rose, citronnade...) et les pains ( mlawi , tabouna , mbasses ...), qui vous serviront ensuite pour accompagner les délicieux plats salés : slata méchouia , chakchouka, rouz jerbi , khobeza , nwasser , mloukhia , lablebi , foul mdamès , brick danouni , différents couscous... et bien d'autres. Et finissez bien sûr avec une touche sucrée : youyou , samsa au four, mrissa , makroud , hrisset louz , senj ... Vous ne pourrez plus vous arrêter !