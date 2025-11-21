Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

La clinique du pas de porte

Florian Houssier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Essai de technique psychanalytique (cadre et contre-transfert). Cet ouvrage porte sur l'espace intermédiaire entre le début ou la fin de la séance en cabinet libéral et l'accompagnement du patient jusqu'à la porte : ce moment si singulier où la séance n'a pas encore débuté ou est censée s'achever ; comme on se rendort à la suite d'un réveil, comme on continue parfois son rêve entrecoupé d'un réveil, bien des patients continuent, parfois à leur insu, à parler, mettant conjointement en jeu leur corps et ses mouvements associés.

Par Florian Houssier
Chez Ithaque (Editions d')

|

Auteur

Florian Houssier

Editeur

Ithaque (Editions d')

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La clinique du pas de porte par Florian Houssier

Commenter ce livre

 

La clinique du pas de porte

Florian Houssier

Paru le 21/11/2025

113 pages

Ithaque (Editions d')

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490350797
9782490350797
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.