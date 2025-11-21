La clinique du pas de porte

Essai de technique psychanalytique (cadre et contre-transfert). Cet ouvrage porte sur l'espace intermédiaire entre le début ou la fin de la séance en cabinet libéral et l'accompagnement du patient jusqu'à la porte : ce moment si singulier où la séance n'a pas encore débuté ou est censée s'achever ; comme on se rendort à la suite d'un réveil, comme on continue parfois son rêve entrecoupé d'un réveil, bien des patients continuent, parfois à leur insu, à parler, mettant conjointement en jeu leur corps et ses mouvements associés.