Crie pour nous

Lors d'une nuit d'Halloween où tout peut arriver, Quinn plonge dans un bal masqué envoûtant... Trois inconnus, un jeu interdit, et l'aube comme unique échappatoire... Quinn, la fille sage au destin bien tracé, ne pensait pas que sa vie basculerait en franchissant les portes d'une fête d'Halloween aussi mythique que mystérieuse. Ce qui devait être une simple soirée déguisée se transforme en un tourbillon envoûtant lorsqu'un inconnu masqué la sauve... pour mieux l'embarquer dans un jeu de séduction interdit avec trois hommes dont elle ignore tout, sauf l'aura enivrante qu'ils dégagent. Les règles sont simples : une seule nuit, aucun nom, pas d'attaches. Mais à mesure que l'attirance se mêle au danger, Quinn réalise que certains jeux laissent des cicatrices... ou des marques indélébiles. Parviendra-t-elle à garder le contrôle jusqu'au lever du soleil, ou sombrera-t-elle dans ce bal masqué où l'aube pourrait tout changer ?