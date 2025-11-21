Re : Cyborg 009 Tome 4

Afin de ramener l'humanité à ses débuts, "sa voix" est allée jusqu'à utiliser une bombe nucléaire. Jet essaie de découvrir par lui-même de quoi il en retourne, tandis que devant le professeur Gilmore et les membres de la série 00, Heinrich explique ce qu'il a analysé d'après les notes de Pyunma. Malgré leur dévouement envers la justice, la série 00 est victime d'un complot visant leur anéantissement. Et dans ce moment critique, même Jet tourne ses derniers espoirs vers celui avec qui le contact est interrompu... leur leader...