Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Re : Cyborg 009 Tome 4

Gâto Asô, Kenji Kamiyama, Shotaro Ishinomori

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Afin de ramener l'humanité à ses débuts, "sa voix" est allée jusqu'à utiliser une bombe nucléaire. Jet essaie de découvrir par lui-même de quoi il en retourne, tandis que devant le professeur Gilmore et les membres de la série 00, Heinrich explique ce qu'il a analysé d'après les notes de Pyunma. Malgré leur dévouement envers la justice, la série 00 est victime d'un complot visant leur anéantissement. Et dans ce moment critique, même Jet tourne ses derniers espoirs vers celui avec qui le contact est interrompu... leur leader...

Par Gâto Asô, Kenji Kamiyama, Shotaro Ishinomori
Chez Noeve

|

Auteur

Gâto Asô, Kenji Kamiyama, Shotaro Ishinomori

Editeur

Noeve

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Re : Cyborg 009 Tome 4 par Gâto Asô, Kenji Kamiyama, Shotaro Ishinomori

Commenter ce livre

 

Re : Cyborg 009 Tome 4

Gâto Asô, Kenji Kamiyama, Shotaro Ishinomori

Paru le 15/12/2025

196 pages

Noeve

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386702341
9782386702341
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.