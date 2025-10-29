Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Ma vie de parent

Gwénaëlle Boulet, Fred Benaglia, Ali Rebeihi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Inspirées de la chronique Ma vie de parents tenue depuis quatre ans sur France Inter le mercredi dans l'émission "Grand bien vous fasse" (1 364 000 auditeurs), ces chroniques dessinées ont pour but de partager les joies et les déboires d'une vie de maman de famille recomposée d'aujourd'hui... en toute subjectivité et mauvaise foi. Comment organiser un anniversaire pour son fils sans s'écrouler à 17 heures dans un canapé? Existe-t-il une façon d'accompagner les devoirs sans faire une crise de nerf ? Et peut-on vraiment tenir ses bonnes résolutions écolos plus d'une semaine ? Autant de chroniques dans lesquelles se reconnaîtront les pères, les mères, et tous les autres. Les illustrations sont portées avec humour, énergie et tendresse par Fred Benaglia (le papa de la famille dans les histoires et dans la vie). Bref, un projet familial, en partenariat avec France Inter. Avec une préface d'Ali Rebeihi, le journaliste et producteur de Grand Bien Vous Fasse.

Par Gwénaëlle Boulet, Fred Benaglia, Ali Rebeihi
Chez Bayard

|

Auteur

Gwénaëlle Boulet, Fred Benaglia, Ali Rebeihi

Editeur

Bayard

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ma vie de parent par Gwénaëlle Boulet, Fred Benaglia, Ali Rebeihi

Commenter ce livre

 

Ma vie de parent

Gwénaëlle Boulet, Fred Benaglia

Paru le 29/10/2025

128 pages

Bayard

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782227502895
9782227502895
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.