Ma vie de parent

Inspirées de la chronique Ma vie de parents tenue depuis quatre ans sur France Inter le mercredi dans l'émission "Grand bien vous fasse" (1 364 000 auditeurs), ces chroniques dessinées ont pour but de partager les joies et les déboires d'une vie de maman de famille recomposée d'aujourd'hui... en toute subjectivité et mauvaise foi. Comment organiser un anniversaire pour son fils sans s'écrouler à 17 heures dans un canapé? Existe-t-il une façon d'accompagner les devoirs sans faire une crise de nerf ? Et peut-on vraiment tenir ses bonnes résolutions écolos plus d'une semaine ? Autant de chroniques dans lesquelles se reconnaîtront les pères, les mères, et tous les autres. Les illustrations sont portées avec humour, énergie et tendresse par Fred Benaglia (le papa de la famille dans les histoires et dans la vie). Bref, un projet familial, en partenariat avec France Inter. Avec une préface d'Ali Rebeihi, le journaliste et producteur de Grand Bien Vous Fasse.