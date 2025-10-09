Inscription
Économie de la table

Hubert Delorme

Entre la fin du Moyen Age et les prémices de la modernité culinaire, la Renaissance constitue une période charnière dans l'histoire des cultures alimentaires en Occident. A Rennes, capitale de la province bretonne, cette transition reste encore peu explorée, malgré la richesse des sources disponibles. Au-delà des pratiques alimentaires, l'économie de la table relève de dynamiques politiques, sociales, économiques et culturelles. Production, approvisionnement, choix politiques et fiscaux, économie domestique, techniques culinaires, consommation ou encore contraintes religieuses, ce livre dévoile les rouages complexes de la production, de l'achat et de la consommation des denrées alimentaires. Comment les crises de subsistance, les fluctuations des prix et les politiques fiscales ont-elles influencé la vie des Rennais ? Quels rôles ont joué les institutions religieuses et municipales dans l'organisation des marchés et des fêtes ? A travers une analyse détaillée des archives, des comptes et des inventaires, ce livre met en lumière les interactions entre économie, produit et culture, et la manière dont l'alimentation reflète les tensions et les transformations de la société. Interrogeant la symbolique de la nourriture, la distinction sociale par la table, il montre comment l'économie de la table a façonné la ville de Rennes à la Renaissance.

Par Hubert Delorme
Chez Presses universitaire François Rabelais

|

Auteur

Hubert Delorme

Editeur

Presses universitaire François Rabelais

Genre

Généralités

Économie de la table

Hubert Delorme

Paru le 20/11/2025

Presses universitaire François Rabelais

26,00 €

9782386050237
