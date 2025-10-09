Inscription
#Roman francophone

Play Along

Liz Tomforde, Nicolas Ancion, Axelle Demoulin

ActuaLitté
Maintenant que mes yeux sont ouverts, je ne peux pas les détacher de toi. Kennedy Je suis la seule femme dans le personnel des Windy City Warriors, et après des années à supporter un médecin en chef sexiste, j'espère décrocher le poste de mes rêves avec une nouvelle équipe l'année prochaine. Tout ce que j'ai à faire, c'est de maintenir ma bonne réputation professionnelle pour ma dernière saison à Chicago. Mais une soirée arrosée à Las Vegas menace tout cela, me laissant avec un souvenir flou et une alliance à la main gauche... Me voilà légalement liée à l'homme le plus obstiné que j'aie jamais rencontré. Son plan pour sauver mon emploi : prétendre que toute cette histoire était une fugue planifiée et non une erreur d'ivresse. Isaiah Rhodes est téméraire, impulsif et d'un charme frustrant. C'est aussi mon tout nouveau mari. Ils se sont trompés de dicton : ce qui se passe à Vegas ne reste pas toujours à Vegas... Parfois, il vous suit jusqu'à la maison. Isaiah En tant joueur de l'équipe de baseball professionnelle de Chicago, j'ai eu ma part de plaisir. Mais tout cela s'est terminé le jour où Kennedy Kay est redevenue célibataire. Cela fait des années que je craque pour elle, flirtant en vain, alors imaginez ma surprise quand je me suis réveillé à Sin City avec une bague au doigt et ma rousse préférée dans mon lit. Nous sommes d'accord pour rester mariés le temps de la saison, juste le temps de s'assurer qu'elle ne perde pas son emploi, mais aussi le temps pour moi de lui prouver que je suis un vrai mari. Kennedy est peut-être réticente à se joindre à la partie, mais c'est un match que je refuse de perdre. Alors, allez, ma femme... Il va falloir jouer le jeu...

Par Liz Tomforde, Nicolas Ancion, Axelle Demoulin
Chez Chatterley

|

Auteur

Liz Tomforde, Nicolas Ancion, Axelle Demoulin

Editeur

Chatterley

Genre

Romance sexy

Play Along

Liz Tomforde trad. Nicolas Ancion, Axelle Demoulin

Paru le 09/10/2025

486 pages

Chatterley

18,95 €

9782385790448
