Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Flow

Gints Zilbalodis, Matiss Kaza

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un univers envahi par les eaux et mystérieusement déserté des humains, un petit chat trouve refuge sur un bateau aux côtés d'autres animaux perdus. S'entendre avec ses nouveaux compagnons s'avère, pour cet être de nature solitaire, un défi plus grand que surmonter sa peur de l'eau. Ensemble, ils vont devoir apprendre à dépasser leurs différences et à s'entraider pour survivre aux dangers de cette planète submergée. L'adaptation du célèbre film d'animation multi-primé augmenté d'un texte pour accompagner les images : un incroyable festin pour les sens et un trésor pour le coeur.

Par Gints Zilbalodis, Matiss Kaza
Chez Albin Michel

|

Auteur

Gints Zilbalodis, Matiss Kaza

Editeur

Albin Michel

Genre

Albin michel

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Flow par Gints Zilbalodis, Matiss Kaza

Commenter ce livre

 

Flow

Gints Zilbalodis, Matiss Kaza

Paru le 29/10/2025

80 pages

Albin Michel

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226506986
9782226506986
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.