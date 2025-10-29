Dans un univers envahi par les eaux et mystérieusement déserté des humains, un petit chat trouve refuge sur un bateau aux côtés d'autres animaux perdus. S'entendre avec ses nouveaux compagnons s'avère, pour cet être de nature solitaire, un défi plus grand que surmonter sa peur de l'eau. Ensemble, ils vont devoir apprendre à dépasser leurs différences et à s'entraider pour survivre aux dangers de cette planète submergée. L'adaptation du célèbre film d'animation multi-primé augmenté d'un texte pour accompagner les images : un incroyable festin pour les sens et un trésor pour le coeur.