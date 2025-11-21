Inscription
#Manga

Magical Buffs : L'éveil de l'enchanteur polyvalent Tome 6

Arakawa Shin, Eiri Shirai, Haka Tokura

Trois mois se sont écoulés depuis que Wim et ses camarades ont vaincu le boss de l'étage. L'exploration du niveau 98 touche à sa fin avec la découverte de la salle des trésors, une pièce secrète du labyrinthe, où ils vont pouvoir savourer un moment d'émerveillement et d'aventure. Mais hélas, sur le chemin du retour, l'équipe se retrouve confrontée à une série de pièges et Wim est soudainement projeté seul au niveau 99... Déterminé à retrouver les siens au plus vite, il croise la route d'une certaine Rita Heynckes, avec qui il s'associe. Cette nouvelle rencontre est-elle synonyme de chance ou de péril ? Un 6e tome renversant !!

Chez Meian Editions

Auteur

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

Paru le 28/11/2025

196 pages

Meian Editions

6,95 €

9782385036126
