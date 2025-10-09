Inscription
#Essais

L'étoile guide mes rêves

Sandytatoo.2.0

ActuaLitté
Et si vos rêves vous parlaient ? Apprenez à les écouter. Nous passons en moyenne 5 ans de notre vie à rêver, et chaque nuit, notre inconscient nous envoie des messages riches de sens. Qu'ils soient doux ou troublants, vos rêves ont le pouvoir de vous aider à mieux vous comprendre, à dépasser vos blocages et à avancer dans votre vie. Ce guide unique vous propose une méthode simple, sensible et accessible pour interpréter vos rêves à partir de vos émotions. A travers des conseils pratiques, des rituels de protection, un index symbolique complet et une approche profondément intuitive, ce livre vous apprend à décrypter vos songes et à les utiliser comme outil de transformation personnelle. Un véritable compagnon de nuit pour celles et ceux qui veulent se reconnecter à leur monde intérieur, à leur intuition... et à l'étoile qui les guide.

Par Sandytatoo.2.0
Chez Good mood dealer by Exergue

Auteur

Sandytatoo.2.0

Editeur

Good mood dealer by Exergue

Genre

Rêves

L'étoile guide mes rêves

Sandytatoo.2.0

Paru le 23/10/2025

Good mood dealer by Exergue

12,90 €

ActuaLitté
9782385781491
