L'étoile guide mes rêves

Et si vos rêves vous parlaient ? Apprenez à les écouter. Nous passons en moyenne 5 ans de notre vie à rêver, et chaque nuit, notre inconscient nous envoie des messages riches de sens. Qu'ils soient doux ou troublants, vos rêves ont le pouvoir de vous aider à mieux vous comprendre, à dépasser vos blocages et à avancer dans votre vie. Ce guide unique vous propose une méthode simple, sensible et accessible pour interpréter vos rêves à partir de vos émotions. A travers des conseils pratiques, des rituels de protection, un index symbolique complet et une approche profondément intuitive, ce livre vous apprend à décrypter vos songes et à les utiliser comme outil de transformation personnelle. Un véritable compagnon de nuit pour celles et ceux qui veulent se reconnecter à leur monde intérieur, à leur intuition... et à l'étoile qui les guide.