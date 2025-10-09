Rituels de nouvelle lune

Et si chaque nouvelle lune devenait un moment sacré pour t'écouter, te recentrer, et reprendre ton pouvoir ? Dans ce livre profondément humain et inspirant, Camille et Audrey - ; soeurs, professeures de yoga, praticiennes intuitives et créatrices du collectif Kruh Bahini - ; proposent une série de rituels clé en main mêlant yoga, sorcellerie moderne, spiritualité accessible et empowerment collectif. Conçu comme un grimoire vivant et intemporel, cet ouvrage invite à ritualiser les nouvelles lunes pour transformer les cycles lunaires en moments d'introspection, de guérison et de célébration. Entre guidances, méditations, pratiques corporelles, tirages de cartes, visualisations et rituels collectifs ou solitaires, ce livre s'adresse autant aux novices curieuses qu'aux praticiennes aguerries, dans une démarche féministe, inclusive et joyeusement désacralisée.