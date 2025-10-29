"La France est face à son destin. Dans les dix ans qui viennent, elle peut se désintégrer sous l'effet des divisions sociales, territoriales, communautaires. Mais elle peut tout au contraire se ressaisir". Pour affronter le règne de l'immédiateté, la montée des autoritarismes, la vacuité politique, Jean-Michel Blanquer propose de retrouver le "sens de la civilisation" . Il y a bel et bien une civilisation française. Elle peut mourir mais elle peut aussi renaître. Et c'est la capacité à retrouver sa sève qui pourra redonner vie au projet collectif de la France. En reliant les enjeux historiques et philosophiques de l'équation française aux problèmes les plus concrets et les plus actuels de notre société, Jean-Michel Blanquer donne une perspective inédite : celle d'une vision politique d'une lucidité sans concession pour faire face aux périls de notre temps.