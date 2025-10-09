Inscription
#Imaginaire

Les Cercles de la création

Pauline Marie d' Elbée

ActuaLitté
Le deuxième tome de la saga à succès Les Cercles de la création, un univers où l'art et le fantastique se complètent. Arrachée violemment à sa vie de Lola sur Terre, Lilu se réveille sur Stélani, un monde gouverné par l'eau et soumis à des forces qui la dépassent. Guidée par Casiteg et Vestagu, ainsi qu'une étonnante créature nommée Alèpe, Lilu se lance à la découverte de la Connaissance et de sa nature de Création Incarnée. Mais comment endosser ce rôle quand un souvenir crucial lui a été effacé ? Se plongeant dans les souvenirs des artistes comme Moreau, Botticelli ou Vermeer, Lilu cherche à percer le secret de son passé. Mais alors qu'une menace plane sur Stélani, une certitude s'impose : ce souvenir effacé pourrait bien contenir la seule vérité capable de tout faire basculer...

Par Pauline Marie d' Elbée
Chez Good mood dealer by Exergue

|

Auteur

Pauline Marie d' Elbée

Editeur

Good mood dealer by Exergue

Genre

Fantasy

Les Cercles de la création

Pauline Marie d' Elbée

Paru le 23/10/2025

430 pages

Good mood dealer by Exergue

22,00 €

ActuaLitté
9782385781453
© Notice établie par ORB
