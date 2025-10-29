Inscription
#Imaginaire

Le voleur de foudre

Mona de Pracontal, Rick Riordan

LA SERIE PHENOMENE PAR LE MAITRE DE LA MYTHOLOGIE EDITION COLLECTOR : relié, jaquette et couverture avec fer, jaspage, illustrations inédites sur les pages gardes. Percy Jackson n'est pas un collégien comme les autres. Sa prof d'histoire est en fait un terrible monstre mythologique ! Et les dieux du mont Olympe entrent dans sa vie, ici et maintenant, en plein New York. Ils l'accusent d'avoir volé l'éclair de Zeus. Dans cette succession de catastrophes, une seule bonne nouvelle : Percy se découvre peu à peu des pouvoirs extraordinaires...

Chez Albin Michel

Auteur

Mona de Pracontal, Rick Riordan

Editeur

Albin Michel

Genre

Mondes fantastiques

Paru le 29/10/2025

432 pages

Albin Michel

24,90 €

9782226505910
