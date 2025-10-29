Le voleur de foudre

LA SERIE PHENOMENE PAR LE MAITRE DE LA MYTHOLOGIE EDITION COLLECTOR : relié, jaquette et couverture avec fer, jaspage, illustrations inédites sur les pages gardes. Percy Jackson n'est pas un collégien comme les autres. Sa prof d'histoire est en fait un terrible monstre mythologique ! Et les dieux du mont Olympe entrent dans sa vie, ici et maintenant, en plein New York. Ils l'accusent d'avoir volé l'éclair de Zeus. Dans cette succession de catastrophes, une seule bonne nouvelle : Percy se découvre peu à peu des pouvoirs extraordinaires...