Dot de sang

Isabelle Pernot, S.T. Gibson

" Qu'y a-t-il de plus charmant, après tout, qu'un monstre vaincu par le désir ? " Ceci est la dernière lettre d'amour que je vous écris, même si certains y verront plutôt une confession. Dans les décombres d'un village ravagé par la guerre, un mystérieux inconnu arrache Constanta, simple paysanne, aux bras de la mort. Elle devient en un instant l'épouse d'un immortel, qui lui offre le baiser éternel du vampire. Rien dans sa courte vie ne l'avait préparée à l'intensité de l'amour qui naît alors entre eux. Ensemble, ils vont traverser les époques et goûter aux plus grands délices du monde. Mais bien qu'ils soient tous deux insensibles au passage du temps, les sentiments de Constanta vont quant à eux être peu à peu souillés par le doute... Est-elle vraiment maîtresse de son destin ? Pour retrouver sa liberté, elle devra oser le plus grand des sacrifices.

Par Isabelle Pernot, S.T. Gibson
Chez PAL

Auteur

Isabelle Pernot, S.T. Gibson

Editeur

PAL

Genre

Fantasy

Dot de sang

S.T. Gibson trad. Isabelle Pernot

Paru le 16/10/2025

256 pages

PAL

7,80 €

9782385651251
