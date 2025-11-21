Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Alya sometimes hides her feeling in russian Tome 3

Momoco, Sunsunsun

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alya et Masachika sortent victorieux du débat qui les opposait à Suo Yuki et récoltent instantanément les éloges de leurs camarades de classe. Ils réaffirment donc leur détermination à décrocher la présidence du bureau des élèves. Les examens finaux approchent et Masachika, affecté par les récents événements, tombe malade. Alya, prétextant que Yuki lui a demandé de prendre soin de lui, débarque donc dans la maison de Masachika pour être à son chevet. Maladroite mais dévouée, les soins prodigués par la beauté russe aux cheveux d'argent prêtent autant au sourire qu'à l'attendrissement...

Par Momoco, Sunsunsun
Chez Véga

|

Auteur

Momoco, Sunsunsun

Editeur

Véga

Genre

Light novel

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Alya sometimes hides her feeling in russian Tome 3 par Momoco, Sunsunsun

Commenter ce livre

 

Alya sometimes hides her feeling in russian Tome 3

Momoco, Sunsunsun

Paru le 21/11/2025

392 pages

Véga

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379508844
9782379508844
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.