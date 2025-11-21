Alya sometimes hides her feeling in russian Tome 3

Alya et Masachika sortent victorieux du débat qui les opposait à Suo Yuki et récoltent instantanément les éloges de leurs camarades de classe. Ils réaffirment donc leur détermination à décrocher la présidence du bureau des élèves. Les examens finaux approchent et Masachika, affecté par les récents événements, tombe malade. Alya, prétextant que Yuki lui a demandé de prendre soin de lui, débarque donc dans la maison de Masachika pour être à son chevet. Maladroite mais dévouée, les soins prodigués par la beauté russe aux cheveux d'argent prêtent autant au sourire qu'à l'attendrissement...