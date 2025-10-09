Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

La grenouille

Amy Grimes, Maike Biederstädt

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La collection "Mes premiers pop-up" propose une lecture amusante, éducative et interactive. Chaque double page se déploie, révélant un animal ou un élément du décor en 3D. Ce nouveau tome invite les enfants à découvrir pas à pas le fascinant cycle de vie de la grenouille. Grâce à des explications simples et des illustrations claires, les petits lecteurs suivent l'évolution de ce petit amphibien : de l'oeuf à l'état de têtard, puis jusqu'à sa transformation complète en grenouille. Un voyage éducatif au coeur de la nature, parfait pour éveiller la curiosité et sensibiliser à la biodiversité !

Par Amy Grimes, Maike Biederstädt
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Amy Grimes, Maike Biederstädt

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Livres rabats, tirettes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La grenouille par Amy Grimes, Maike Biederstädt

Commenter ce livre

 

La grenouille

Amy Grimes, Maike Biederstädt

Paru le 09/10/2025

12 pages

Grenouille éditions

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384862641
9782384862641
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.