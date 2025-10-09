La collection "Mes premiers pop-up" propose une lecture amusante, éducative et interactive. Chaque double page se déploie, révélant un animal ou un élément du décor en 3D. Ce nouveau tome invite les enfants à découvrir pas à pas le fascinant cycle de vie de la grenouille. Grâce à des explications simples et des illustrations claires, les petits lecteurs suivent l'évolution de ce petit amphibien : de l'oeuf à l'état de têtard, puis jusqu'à sa transformation complète en grenouille. Un voyage éducatif au coeur de la nature, parfait pour éveiller la curiosité et sensibiliser à la biodiversité !