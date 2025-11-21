Minato's Coin Laundry - Wash my heart ! Tome 5

Akira Minato, jeune patron de la laverie du même nom, s'est enfin confronté à son ancien amour. L'horizon semble donc se dégager pour Shin, toujours prêt à conquérir Minato. Ce dernier est même invité à passer Noël dans la famille de l'adolescent. Un autre invité, Asuka, se confie sur sa relation avec Shû, relation qui inquiète Minato. Mais l'urgence est au voyage à Tokyo que Shin entreprend pour visiter une université. Un voyage que Shin compte bien faire avec Minato...