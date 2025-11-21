Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Minato's Coin Laundry - Wash my heart ! Tome 5

Tsubaki Yuzu, Sawa Kanzume, Yuzu Tsubaki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Akira Minato, jeune patron de la laverie du même nom, s'est enfin confronté à son ancien amour. L'horizon semble donc se dégager pour Shin, toujours prêt à conquérir Minato. Ce dernier est même invité à passer Noël dans la famille de l'adolescent. Un autre invité, Asuka, se confie sur sa relation avec Shû, relation qui inquiète Minato. Mais l'urgence est au voyage à Tokyo que Shin entreprend pour visiter une université. Un voyage que Shin compte bien faire avec Minato...

Par Tsubaki Yuzu, Sawa Kanzume, Yuzu Tsubaki
Chez Véga

|

Auteur

Tsubaki Yuzu, Sawa Kanzume, Yuzu Tsubaki

Editeur

Véga

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Minato's Coin Laundry - Wash my heart ! Tome 5 par Tsubaki Yuzu, Sawa Kanzume, Yuzu Tsubaki

Commenter ce livre

 

Minato's Coin Laundry - Wash my heart ! Tome 5

Tsubaki Yuzu, Sawa Kanzume, Yuzu Tsubaki

Paru le 21/11/2025

164 pages

Véga

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379507519
9782379507519
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.