#Album jeunesse

Grand méchant loup n'a plus de travail

Loïc Ibarrola-Ibero

ActuaLitté
Rien ne va plus pour le célèbre grand méchant loup : concurrencé de toutes parts par des ogres, sorcières et dragons, il n'arrive plus à trouver sa place dans les histoires. En quête de renouveau, il part en ville pour chercher du travail... mais finit à la fourrière ! Heureusement, une petite fille au grand coeur l'adopte et lui montre que la gentillesse, l'écoute et le respect peuvent aussi mener à une belle fin. Un album drôle et touchant qui détourne les codes des contes pour parler de changement, d'acceptation de soi et de bienveillance : un livre parfait pour rire et réfléchir !

Par Loïc Ibarrola-Ibero
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Loïc Ibarrola-Ibero

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Grand méchant loup n'a plus de travail

Loïc Ibarrola-Ibero

Paru le 09/10/2025

32 pages

Grenouille éditions

14,95 €

ActuaLitté
