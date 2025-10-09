Grand méchant loup n'a plus de travail

Rien ne va plus pour le célèbre grand méchant loup : concurrencé de toutes parts par des ogres, sorcières et dragons, il n'arrive plus à trouver sa place dans les histoires. En quête de renouveau, il part en ville pour chercher du travail... mais finit à la fourrière ! Heureusement, une petite fille au grand coeur l'adopte et lui montre que la gentillesse, l'écoute et le respect peuvent aussi mener à une belle fin. Un album drôle et touchant qui détourne les codes des contes pour parler de changement, d'acceptation de soi et de bienveillance : un livre parfait pour rire et réfléchir !