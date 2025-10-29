Dans un monde envahi par l'IA, Didier van Cauwelaert nous invite à redécouvrir les pouvoirs extraordinaires de l'intelligence naturelle, dont les végétaux et les animaux, eux, n'ont jamais perdu l'usage. Bactéries communiquant par télépathie, plantes capables d'anticiper nos actions ou de reconnaître un agresseur, chiens et chats qui nous sauvent d'un péril dont ils ont eu le pressentiment, guérisons inexpliquées, rêves qui influencent la réalité, consciences qui fonctionnent en dehors du cerveau... Menant une enquête scientifique rigoureuse au fil de récits à couper le souffle, l'auteur montre combien notre soumission à l'intelligence artificielle nous aveugle sur les merveilles qui nous composent et nous entourent. Face aux pièges comme aux failles des algorithmes agissant et pensant à notre place, il nous rappelle l'urgence de défendre nos ressources d'empathie, notre liberté de rêver, de ressentir, de créer au-delà des limites qu'on nous impose. Un plaidoyer fascinant où l'intelligence du coeur triomphe de l'emprise des machines. Prix Goncourt, prix de la Vulgarisation scientifi que, Didier van Cauwelaert a vendu plus de six millions de livres traduits dans une trentaine de langues. Après l'immense succès de L'Insolence des miracles, il poursuit, avec une documentation implacable et un humour décapant, son exploration des mystères les plus révélateurs qui soient.