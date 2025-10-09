Mini-peluche chocopingo

Craquez pour ces mini-peluches-livres à croquer ! Cette peluche ultra douce à la bouille joyeuse est inspirée d'une recette gourmande. Elle n'est pas seulement mignonne, elle cache aussi un secret : en ouvrant la fermeture éclair, les jeunes enfants (et les plus grands ! ) découvriront un mini-carnet pour écrire, dessiner et exprimer leur créativité. Et ce n'est pas tout ! Le clip-mousqueton permet de l'accrocher pour l'emporter partout. Snackettes est une collection de mini-peluches-livres réconfortantes et apaisantes, à câliner sans compter : Chocopingo, Chantigloo, Pâtissouris et Vanillours. Et vous, laquelle choisirez-vous ?