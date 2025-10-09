Qui est coupable ?

Vous êtes le héros de ce livre exceptionnel ! ACTE 1 : VOUS ETES LE DETECTIVE L'affaire Verreman a défrayé la chronique. Ce respectable lord anglais est en effet accusé de meurtre. Vous vous retrouvez dans sa somptueuse demeure, le lieu du crime, devant les principaux protagonistes de l'enquête : chacun vous donne sa version des faits. A l'issue de cette murder party, il ne fait guère de doute que Lord Verreman est coupable. Et pourtant... ACTE 2 : VOUS ETES LE JUGE D'INSTRUCTION Un détective beaucoup plus aguerri que vous prend le relais et procède aux contre-interrogatoires. Auriez-vous négligé des preuves, des détails ? Vous suivez son enquête minutieuse et l'affaire s'avère plus complexe que prévue. ACTE 3 : VOUS ETES JURE L'heure du verdict a sonné. A vous de vous prononcer. Mais gare aux rebondissements de dernière minute ! Avec ce premier roman, véritable coup de génie, Hazell Ward lance un nouveau genre : le thriller dont vous êtes le héros. Vous n'avez en effet jamais lu un livre pareil. S'inspirant d'un fait divers réel, la romancière a conçu un jeu diabolique avec le lecteur, chef d'oeuvre de manipulation, au suspense omniprésent. Vous croyez détenir la solution ? Hazell Ward a tout anticipé : vous allez tomber dans tous les pièges.