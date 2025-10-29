Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

En cuisine

Pierre Gagnaire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elu meilleur chef du monde en 2015, Pierre Gagnaire est un cuisinier hors norme qui transfigure une simple courgette comme une langouste royale. En cinquante ans aux fourneaux, à Saint-Etienne puis à Paris, il a écrit une histoire culinaire unique, gustative et poétique, où le goût est une émotion inoubliable. Sa cuisine est habitée de fulgurances, d'intuitions sans cesse en mouvement à la vue d'un thon rouge de Méditerranée ou de boutons de cèpes d'Ardèche, jusqu'à l'assiette qu'il met en scène sur le passe-plat de son restaurant de la rue Balzac. "Cuisiner est un geste d'amour" pour Pierre Gagnaire, une partition de bonté, de rigueur et d'honnêteté qu'il nous transmet à travers vingt et une leçons (savoir cuire un poisson, jouer avec les aromates, les indispensables du placard...), des astuces de cuisinier (comment rattraper un plat raté, sauver une sauce trop salée...) et près de cent recettes qui s'adressent à toutes celles et à tous ceux pour qui cuisiner, c'est donner du plaisir aux autres dans le bonheur du partage.

Par Pierre Gagnaire
Chez Editions Denoël

|

Auteur

Pierre Gagnaire

Editeur

Editions Denoël

Genre

Cuisine des chefs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En cuisine par Pierre Gagnaire

Commenter ce livre

 

En cuisine

Pierre Gagnaire

Paru le 29/10/2025

320 pages

Editions Denoël

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782207185476
9782207185476
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.