En cuisine

Elu meilleur chef du monde en 2015, Pierre Gagnaire est un cuisinier hors norme qui transfigure une simple courgette comme une langouste royale. En cinquante ans aux fourneaux, à Saint-Etienne puis à Paris, il a écrit une histoire culinaire unique, gustative et poétique, où le goût est une émotion inoubliable. Sa cuisine est habitée de fulgurances, d'intuitions sans cesse en mouvement à la vue d'un thon rouge de Méditerranée ou de boutons de cèpes d'Ardèche, jusqu'à l'assiette qu'il met en scène sur le passe-plat de son restaurant de la rue Balzac. "Cuisiner est un geste d'amour" pour Pierre Gagnaire, une partition de bonté, de rigueur et d'honnêteté qu'il nous transmet à travers vingt et une leçons (savoir cuire un poisson, jouer avec les aromates, les indispensables du placard...), des astuces de cuisinier (comment rattraper un plat raté, sauver une sauce trop salée...) et près de cent recettes qui s'adressent à toutes celles et à tous ceux pour qui cuisiner, c'est donner du plaisir aux autres dans le bonheur du partage.