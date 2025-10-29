Bug Tome 1 . Edition de luxe

La Terre est confrontée à la disparition brutale et inexplicable de toutes les sources numériques planétaires (des plus gros serveurs de la toile aux plus petites clés USB). Le monde est paralysé, désorienté, asséché. Un parallèle s'établit rapidement avec le retour de mission d'un équipage en provenance de Mars. Le seul survivant est porteur d'un alien et semble avoir " hérité " de toutes les données numériques disparues. Il devient un enjeu ultime que se disputeront les Etats, les entreprises, les maPas, les religions et même des particuliers...