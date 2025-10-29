Inscription
#Imaginaire

Bug Tome 1 . Edition de luxe

Enki Bilal, Bilal Enki

ActuaLitté
La Terre est confrontée à la disparition brutale et inexplicable de toutes les sources numériques planétaires (des plus gros serveurs de la toile aux plus petites clés USB). Le monde est paralysé, désorienté, asséché. Un parallèle s'établit rapidement avec le retour de mission d'un équipage en provenance de Mars. Le seul survivant est porteur d'un alien et semble avoir " hérité " de toutes les données numériques disparues. Il devient un enjeu ultime que se disputeront les Etats, les entreprises, les maPas, les religions et même des particuliers...

Par Enki Bilal, Bilal Enki
Chez Casterman

|

Auteur

Enki Bilal, Bilal Enki

Editeur

Casterman

Genre

Science-fiction

Bug Tome 1 . Edition de luxe par Enki Bilal, Bilal Enki

Bug Tome 1 . Edition de luxe

Enki Bilal, Bilal Enki

Paru le 29/10/2025

88 pages

Casterman

39,00 €

ActuaLitté
9782203303676
© Notice établie par ORB
plus d'informations

