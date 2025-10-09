Maman doit rentrer

Lounès est né en Syrie, dans l'enfer de la guerre. A 12 ans, il quitte sa mère pour rejoindre son grand-père, en France. Au village, on apprend vite que Lounès est le fils de Morgane, cette jeune femme partie combattre avec ceux qui massacrent les enfants, les femmes, les hommes. On ne prend pas le temps de comprendre. Ce garçon est l'enfant de terroristes. Il a été sans doute embrigadé. Fanatisé. Elevé dans la haine. Alors oui, il faut le tenir à distance. Des mois passent, maman n'est toujours pas revenue. Les certitudes de Lounès vacillent. Des questions le torturent, le ravagent. Il devra grandir en portant les fautes, les crimes de ses parents. Même s'il lutte pour leur trouver des excuses.