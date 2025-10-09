Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Maman doit rentrer

Louis Atangana

ActuaLitté
Lounès est né en Syrie, dans l'enfer de la guerre. A 12 ans, il quitte sa mère pour rejoindre son grand-père, en France. Au village, on apprend vite que Lounès est le fils de Morgane, cette jeune femme partie combattre avec ceux qui massacrent les enfants, les femmes, les hommes. On ne prend pas le temps de comprendre. Ce garçon est l'enfant de terroristes. Il a été sans doute embrigadé. Fanatisé. Elevé dans la haine. Alors oui, il faut le tenir à distance. Des mois passent, maman n'est toujours pas revenue. Les certitudes de Lounès vacillent. Des questions le torturent, le ravagent. Il devra grandir en portant les fautes, les crimes de ses parents. Même s'il lutte pour leur trouver des excuses.

Par Louis Atangana
Chez Le Muscadier

|

Auteur

Louis Atangana

Editeur

Le Muscadier

Genre

Romans, témoignages & Co

Maman doit rentrer

Louis Atangana

Paru le 09/10/2025

152 pages

Le Muscadier

13,50 €

13,50 €

ActuaLitté
