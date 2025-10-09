Inscription
#Roman francophone

Poésie érotique

Pierre Louÿs, Jean-Paul Goujon

" Bouquins " crée l'événement en lançant en octobre une nouvelle collection destinée à jeter un jour nouveau sur son fonds inestimable : " Les Singuliers " ont ainsi vocation à accueillir les textes les plus originaux, les plus rares ou les plus étonnants du catalogue, sous la forme d'ouvrages souples de 300 à 400 pages, au graphisme élégant, conçu par Philippe Apeloig. En près de cinquante ans d'existence, la collection " Bouquins " a su se créer une place à part dans le paysage éditorial : alliant dans un même mouvement exigence intellectuelle et liberté de ton et d'approche, elle explore sans relâche tous les champs de la connaissance et de la création, souvent à contre-courant des modes officielles ou des biais institutionnels. Le chapitre qui s'ouvre aujourd'hui avec le lancement des " Singuliers " vise à creuser encore davantage ce sillon de curiosité et d'audace. Nés de la volonté de jeter une lumière inédite sur l'exceptionnel fonds " Bouquins " et de le mettre à la disposition d'un public nouveau, " Les Singuliers " se proposent d'explorer les centaines de milliers de pages parues dans " Bouquins " et où gisent, parfois oubliés, des trésors sans nombre, pour en retenir ce qui en a toujours fait le succès : classiques méconnus, essais historiques ou littéraires inédits, appareils critiques à la richesse inégalée... Parmi les premiers titres à paraître en octobre, la Poésie érotique de Pierre Louÿs illustre la volonté de " Bouquins " d'explorer tous les territoires de la littérature, jusqu'aux plus transgressifs. Issu du volume rassemblant l'intégralité de l' Ouvre érotique connue de l'auteur (2012), le texte donne à lire plusieurs centaines de poèmes (dont plus de 200 inédits qui n'avaient jamais été publiés avant leur parution en " Bouquins "). On y voit combien le poète s'est attaché à dépasser sans cesse les limites de l'écriture érotique, dans une forme de frénésie à laquelle participent toujours l'érudition et l'humour. Jean-Paul Goujon a donné à l'occasion de la sortie des " Singuliers " une préface inédite centrée sur le travail poétique de Pierre Louÿs. Ce volume contient : Poésies érotiques ; La Femme ; Le Trophée des vulves légendaires. Neuf sonnets sur les héroïnes de Wagner rêvés au pied du Vénusberg en août 1891 ; Cydalise ; Poèmes érotiques ; Pastiches et parodies ; La Soliste ; Petites Miettes amoureuses ; Poésies lyriques ; Poésies libres ; [Poésies inédites] ; Pybrac ; Ainsi parlait le sieur de Pybrac . Autres " Singuliers " à paraître en octobre : La Table ronde et le roi Arthur. Récits du Moyen Age ; François Rabelais, Pantagruel ; Olivier Saillard, Une histoire de la mode .

Par Pierre Louÿs, Jean-Paul Goujon
Chez Bouquins (Editions)

|

Auteur

Pierre Louÿs, Jean-Paul Goujon

Editeur

Bouquins (Editions)

Genre

Poésie

Poésie érotique

Pierre Louÿs

Paru le 09/10/2025

33 pages

Bouquins (Editions)

16,00 €

ActuaLitté
9782382926598
