#Essais

Les cartes murales de Vidal-Lablache

Jacques Scheibling, Caroline Leclerc

Certaines de ces cartes emblématiques ornent peut-être encore les murs de classes d'école primaire... Au siècle dernier, elles figuraient en bonne place à côté du tableau noir, des leçons de morale et des planches d'histoire naturelle. Indissociables de l'école de la 3e République, ces cartes étaient des outils pédagogiques idéaux pour réviser la géographie, les sciences de la terre et la géopolitique de l'époque. Des années 1880 à la fin des années 1970, plusieurs générations d'élèves ont ainsi appris à connaître la France et le monde grâce à ces cartes colorées imaginées par le grand géographe Paul Vidal de La Blache. Cet ouvrage regroupe une collection unique de cartes murales et invite le lecteur d'aujourd'hui à un voyage à travers le temps et l'espace. Il déroule devant nous une histoire du monde de près d'un siècle et affirme la force de cette "pédagogie muette qui s'empare des yeux et se grave dans le souvenir" .

Chez Armand Colin

Auteur

Jacques Scheibling, Caroline Leclerc

Editeur

Armand Colin

Genre

Atlas historiques

Commenter ce livre

 

Les cartes murales de Vidal-Lablache

Jacques Scheibling, Caroline Leclerc

Paru le 29/10/2025

160 pages

Armand Colin

25,90 €

9782200641733
