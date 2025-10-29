Etudes françaises de renseignement et de cyber N° 5, 2025

Noeud économique et technologique de première importance, le continent asiatique est également, de façon croissante, un acteur de renseignement, mais également un acteur cyber et de déstabilisation numérique. Dans cette géopolitique régionale, la Chine occupe une place éminente de par ses capacités offensives dans une finalité politique, industrielle, technologique et stratégique. Les contributions de ce dossier chercheront à s'insérer dans les mutations que traversent les différents écosystèmes renseignement et cyber asiatiques (dont ceux de l'Inde et des Corées).