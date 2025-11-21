Inscription
Beaux livres

Art déco

Olivier Levasseur

Dans les premières décennies du xxe siècle, le mouvement mondial de l'Art déco imprègne tous les domaines, avec ses lignes pures, ses volumes simples, son esthétique sobre et révolutionnaire. La Bretagne en recèle des trésors méconnus, que d'éminents spécialistes racontent ici au fil de près de 300 documents, en partie inédits : décors et textiles, typographie et mobilier, tableaux et sculptures, faïences et architectures, et jusqu'à l'art sacré. Cent ans après l'Exposition des Arts décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925, où les prometteurs artistes "Seiz Breur" s'affichent, cette étude très complète illustre ce patrimoine breton original dont la modernité ne cesse de nous étonner.

Par Olivier Levasseur
Chez Locus Solus

|

Auteur

Olivier Levasseur

Editeur

Locus Solus

Genre

Art du XXe siècle

Art déco

Olivier Levasseur

Paru le 21/11/2025

160 pages

Locus Solus

35,00 €

9782368335833
