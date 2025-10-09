A Castellane, il y a toujours eu deux rois. Tout Castellane ne parle plus que du massacre qui a ébranlé l'Eminence. Pour honorer son serment, Kel se doit d'en démasquer les instigateurs, quitte à mentir à celui qu'il considère comme son frère. A force d'enquêter, il lève le voile sur une sombre conspiration visant à renverser la monarchie des Aurélien, non pas motivée par la cupidité, mais par la haine. Entre les murs du Sault, dans le fol espoir de sauver sa meilleure amie, Lin a embrassé le nom de la Déesse réincarnée. Mais la jeune femme va subir les conséquences de son mensonge, car elle doit maintenant faire face au prince de son peuple, le seul susceptible de démasquer son imposture. Au palais, Conor est le dernier rempart entre son royaume et le chaos qui le menace. Mais le prince sombre peu à peu dans le désespoir et décide de se tourner vers Lin, l'une des rares à pouvoir soigner la mystérieuse folie qui aliène son père. Une folie causée par une magie très ancienne. Et dans l'ombre, tissant les toiles de leurs destins, le Roi Chiffonnier rôde... Traduit de l'anglais par Thibaud Eliroff