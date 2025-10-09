Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le Roi Chiffonnier

Thibaud Eliroff, Cassandra Clare

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A Castellane, il y a toujours eu deux rois. Tout Castellane ne parle plus que du massacre qui a ébranlé l'Eminence. Pour honorer son serment, Kel se doit d'en démasquer les instigateurs, quitte à mentir à celui qu'il considère comme son frère. A force d'enquêter, il lève le voile sur une sombre conspiration visant à renverser la monarchie des Aurélien, non pas motivée par la cupidité, mais par la haine. Entre les murs du Sault, dans le fol espoir de sauver sa meilleure amie, Lin a embrassé le nom de la Déesse réincarnée. Mais la jeune femme va subir les conséquences de son mensonge, car elle doit maintenant faire face au prince de son peuple, le seul susceptible de démasquer son imposture. Au palais, Conor est le dernier rempart entre son royaume et le chaos qui le menace. Mais le prince sombre peu à peu dans le désespoir et décide de se tourner vers Lin, l'une des rares à pouvoir soigner la mystérieuse folie qui aliène son père. Une folie causée par une magie très ancienne. Et dans l'ombre, tissant les toiles de leurs destins, le Roi Chiffonnier rôde... Traduit de l'anglais par Thibaud Eliroff

Par Thibaud Eliroff, Cassandra Clare
Chez De Saxus

|

Auteur

Thibaud Eliroff, Cassandra Clare

Editeur

De Saxus

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Roi Chiffonnier par Thibaud Eliroff, Cassandra Clare

Commenter ce livre

 

Le Roi Chiffonnier

Cassandra Clare trad. Thibaud Eliroff

Paru le 09/10/2025

640 pages

De Saxus

28,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378768126
9782378768126
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.