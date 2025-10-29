Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

La finance verte

Jean Boissinot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La finance verte : promesse, solution ou illusion ? Derrière son apparente évidence, la finance verte reste une notion floue, souvent controversée parfois même accusée de greenwashing. Au-delà d'une mode, elle est devenue, au fil des quinze dernières années et particulièrement dans le sillage de l'Accord de Paris, une partie de la réponse à la crise climatique et environnementale. A l'heure où les professionnels comme les parties prenantes de la finance (emprunteurs, épargnants, etc.) s'interrogent à nouveau, cette édition entièrement mise à jour et complétée revisite le sujet. Elle en élargit la perspective au-delà du climat, avec un chapitre étoffé sur les rapports de l'économie et de la finance à la nature. A partir d'une explication des enjeux, elle propose notamment de : comprendre le rôle de la finance dans l'action face au changement climatique et sa contribution à une transition vers un futur durable ; mettre en évidence ce qu'implique l'objectif d' "aligner" les flux financiers avec les objectifs climatiques et environnementaux envisagé par l'Accord de Paris ; identifier la manière concrète dont les différentes institutions financières peuvent se mettre au service de la transition vers la neutralité carbone. La première édition de cet ouvrage a été distinguée par l'Académie des sciences morales et politiques (prix Luc Durand-Réville 2023) et le Cercle Turgot (prix spécial de 36e prix Turgot).

Par Jean Boissinot
Chez Dunod

|

Auteur

Jean Boissinot

Editeur

Dunod

Genre

Economie (essai)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La finance verte par Jean Boissinot

Commenter ce livre

 

La finance verte

Jean Boissinot

Paru le 29/10/2025

256 pages

Dunod

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100882847
9782100882847
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.