La finance verte : promesse, solution ou illusion ? Derrière son apparente évidence, la finance verte reste une notion floue, souvent controversée parfois même accusée de greenwashing. Au-delà d'une mode, elle est devenue, au fil des quinze dernières années et particulièrement dans le sillage de l'Accord de Paris, une partie de la réponse à la crise climatique et environnementale. A l'heure où les professionnels comme les parties prenantes de la finance (emprunteurs, épargnants, etc.) s'interrogent à nouveau, cette édition entièrement mise à jour et complétée revisite le sujet. Elle en élargit la perspective au-delà du climat, avec un chapitre étoffé sur les rapports de l'économie et de la finance à la nature. A partir d'une explication des enjeux, elle propose notamment de : comprendre le rôle de la finance dans l'action face au changement climatique et sa contribution à une transition vers un futur durable ; mettre en évidence ce qu'implique l'objectif d' "aligner" les flux financiers avec les objectifs climatiques et environnementaux envisagé par l'Accord de Paris ; identifier la manière concrète dont les différentes institutions financières peuvent se mettre au service de la transition vers la neutralité carbone. La première édition de cet ouvrage a été distinguée par l'Académie des sciences morales et politiques (prix Luc Durand-Réville 2023) et le Cercle Turgot (prix spécial de 36e prix Turgot).