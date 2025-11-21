Fuochi sparsi

Historien de l'art et commissaire d'exposition, Florian Rodari, qui débuta très tôt sa carrière au Cabinet des estampes de Genève, avait réuni aux éditions Gallimard, il y a bientôt dix ans, une partie de ses essais sur l'art, mais en limitant son choix à ceux qui traitent du domaine de sa compétence première, c'est à dire au dessin, à la gravure et à la photographie, et donc au domaine du noir et blanc. Albane Prouvost, qui signe l'avant-propos de ce nouveau livre, l'a incité à réunir une grande part de ses autres écrits, d'origine et de dates très diverses. Ainsi, de Balthus à André Volkonski, l'univers déchiffré s'élargit-il aux violences somptueuses des couleurs de Bram van Velde, à "l'irruption de l'in- connu" dans la voix d'Angelika Kirchschlager, à "l'onde de choc" que provoque chez lui la poésie de Jacques Dupin. Et donc à la peinture, à la musique, à la littérature et, au-delà-même des oeuvres, aux êtres et aux lieux qui ont été des rencontres capitales ; à tous ces foyers lumineux qui, au cours d'une vie, sont venus nous faire signe, "nous avertir de la pré- sence encore voilée d'une vérité essentielle que pour rien au monde il ne faudrait laisser échapper". Comme le note la préfacière, "les textes réunis dans ce livre n'obéissent pas à un projet mais à une logique intérieure très ferme, à un feu inté- rieur qui dessine en creux une vision exigeante de l'art, de la poésie autant qu'un portrait de l'auteur en jeune homme ardent". Et n'est-ce pas, en effet, comme elle le laisse entendre, marcher sur la tête que de vouloir encore, l'âge venu, rester dans cet état d'émerveillement que l'on a éprouvé, enfant, en voyant pour la première fois s'ouvrir le rideau rouge du théâtre guignol, et de s'obstiner, avec le même enthousiasme juvénile, avec la même attention exigeante.